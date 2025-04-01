Bursa’da 2 araç kayganlaşan yolda çarpıştı: 5 yaralı!

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Doğancı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Orhaneli istikametine giden M.S., idaresindeki 16 EIB 83 plakalı otomobille, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda viraja girdiğinde kontrolden çıkıp karşı şeritten gelen A.Ç.'nin kullandığı 10 AFR 359 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yol güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.