Bursa’da akıalamaz kaza! Karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı: Meğer yakın arkadaşının eşiymiş…

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Ç. yönetimindeki 16 BVJ plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Fatma Ö.'ye çarptı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Yaşanan kaza sonrası Fatma Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇARPTIĞI YAYA TANIDIĞI ÇIKTI
Yaşanan olay sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine, çarptığı yayayı tanıdığını belirten Halit Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Halit Ç.'nin arkadaşının eşi Fatma Ö.'ye çarptığı öğrenildi.
KAZA KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.