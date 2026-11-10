Bursa’da akıalamaz kaza! Karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı: Meğer yakın arkadaşının eşiymiş…

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaşanan kaza sonrası Fatma Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.