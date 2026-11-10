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Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:21

Bursa’da akıalamaz kaza! Karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı: Meğer yakın arkadaşının eşiymiş…

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarparken yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Yaya ile otomobil sürücüsünün birbirlerini tanıdığı ortaya çıkarken yayanın yaralandığı bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA İHA Yaşam
Bursa’da akıalamaz kaza! Karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı: Meğer yakın arkadaşının eşiymiş…
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Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Ç. yönetimindeki 16 BVJ plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Fatma Ö.'ye çarptı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaşanan kaza sonrası Fatma Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



ÇARPTIĞI YAYA TANIDIĞI ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine, çarptığı yayayı tanıdığını belirten Halit Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Halit Ç.'nin arkadaşının eşi Fatma Ö.'ye çarptığı öğrenildi.

KAZA KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YILDIRIM #BURSA

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Bursa’da akıalamaz kaza! Karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı: Meğer yakın arkadaşının eşiymiş…
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