Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Asılı olan kıyafetleri mağazadan seçer gibi baktı: Beğendiği kıyafeti alıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 28.10.2026 16:22

Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Asılı olan kıyafetleri mağazadan seçer gibi baktı: Beğendiği kıyafeti alıp kaçtı!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir kadın, evin penceresinde kurutmak üzere asılı olan kıyafetleri görünce adeta pazardan mal seçer gibi tek tek baktı. Beğendiği kıyafeti alan kadın uzaklaşırken, ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Asılı olan kıyafetleri mağazadan seçer gibi baktı: Beğendiği kıyafeti alıp kaçtı!
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Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir evin penceresinde asılı olan kıyafetleri gördü. Kıyafetlere yaklaşan kadın, adeta pazardan mal seçer gibi kıyafetleri tek tek inceledi.

BEĞENDİĞİ KIYAFETLERİ ALIP UZAKLAŞTI

Beğendiği kıyafeti alan kadın, arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #GÜRSU

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Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Asılı olan kıyafetleri mağazadan seçer gibi baktı: Beğendiği kıyafeti alıp kaçtı!
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