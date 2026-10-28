Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Asılı olan kıyafetleri mağazadan seçer gibi baktı: Beğendiği kıyafeti alıp kaçtı!

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir evin penceresinde asılı olan kıyafetleri gördü. Kıyafetlere yaklaşan kadın, adeta pazardan mal seçer gibi kıyafetleri tek tek inceledi.