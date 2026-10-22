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Giriş Tarihi: 22.10.2026 19:01

Bursa'da akılalmaz kaza: Kediyi kurtarmak istersen 3 metre yükseklikten düştü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereden sarkan kişi, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

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AA
Bursa’da akılalmaz kaza: Kediyi kurtarmak istersen 3 metre yükseklikten düştü!
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Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş yerinde çalışan Şahin Tezcan, iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereye çıktı.

Pencereden sarkarak kediyi kurtarmaya çalışan Tezcan, dengesini kaybederek önce zemin kattaki bir iş yerinin plastik tentesine, oradan da zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Şahin Tezcan, ambulansla yakınlardaki özel hastaneye kaldırıldı.

Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#112 ACİL SAĞLIK #OSMANGAZİ #BURSA
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Bursa'da akılalmaz kaza: Kediyi kurtarmak istersen 3 metre yükseklikten düştü!
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