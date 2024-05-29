Bursa'da baba vahşeti! 3 çocuğunu korkunç şekilde öldürdü: "Üç yavruma kıydım"

Korkunç olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Bir evde, 3 kardeşin cansız bedeni bulundu.
"ÜÇ YAVRUMU ÖLDÜRDÜM!"
Çocuklarını öldüren Murat K. daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, 'Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.
İtirafta verilen Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki eve giden polis, 3 çocuğun cesediyle karşılaştı.
DEHŞETE DÜŞÜREN MANZARA
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, erkek çocuk M.A.K'nin (3) boğularak, ablaları Z.K. (11) ve A.K'nin (6) ise kesici aletle öldürüldüğü belirlendi.
Çocukların cansız bedenleri, savcının, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Cinnet getirmesi sonucu çocuklarını öldürdüğünü savunan Murat K. gözaltına alındı. Çocukların annesinin ise bir süre önce Erzurum'a gittiği öğrenildi.
"KENDİ HALİNDE BİR KİŞİYDİ"
Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahalle sakinleri, "Kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.