Bursa'da baba vahşeti! 3 çocuğunu korkunç şekilde öldürdü: "Üç yavruma kıydım"

"ÜÇ YAVRUMU ÖLDÜRDÜM!"

Çocuklarını öldüren Murat K. daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, 'Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.

İtirafta verilen Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki eve giden polis, 3 çocuğun cesediyle karşılaştı.