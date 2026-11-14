Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da beton mikseri dehşeti: Bacağı kopan kadın kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:38

Bursa'da beton mikseri dehşeti: Bacağı kopan kadın kurtarılamadı!

Bursa’da yaşayan Fatma Akbay, (85) yolun karşısına geçerken beton mikserinin altında kalıp sağ bacağını kaybetmişti. Akbay, tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA Yaşam
Bursa’da beton mikseri dehşeti: Bacağı kopan kadın kurtarılamadı!
  • ABONE OL

Kaza, 11 Kasım saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Akbay'a beton mikseri çarptı. Sağ bacağı beton mikserinin tekerinin altında kalan kadını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Akbay, vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağının kazada koptuğu belirlenen Fatma Akbay ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbay, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren Fatma Akbay, 3 günlük yaşam mücadelesini sabaha karşı kaybetti.Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da beton mikseri dehşeti: Bacağı kopan kadın kurtarılamadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA