Bursa’da beton mikseri dehşeti: Bacağı kopan kadın kurtarılamadı!

Kaza, 11 Kasım saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Akbay'a beton mikseri çarptı. Sağ bacağı beton mikserinin tekerinin altında kalan kadını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Akbay, vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağının kazada koptuğu belirlenen Fatma Akbay ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbay, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.