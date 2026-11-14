Bursa’da bıçaklı kavga: Sahilde oturan 3 arkadaş birbirine girdi!

MAHALLE SAKİNLERİ AYDINLATMA VE GÜVENLİK KAMERASI İSTİYO

Bölgede yaşanan olaylar mahalle sakinlerini de tedirgin ediyor. Sahil kesimindeki bazı noktalarda aydınlatmaların yetersiz olduğunu ve güvenlik kameralarının bulunmamasının güvenlik endişelerini artırdığını belirten vatandaşlar, yaşanan olaylardan artık rahatsız olduklarını dile getirdi.

Mahalle sakinleri, sahil boyunca yeterli aydınlatma sistemlerinin kurulmasını, güvenlik kameralarının yerleştirilerek bölgenin 24 saat izlenmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.