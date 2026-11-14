Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da bıçaklı kavga: Sahilde oturan 3 arkadaş birbirine girdi!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 12:58

Bursa'da bıçaklı kavga: Sahilde oturan 3 arkadaş birbirine girdi!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde deniz kıyısında oturan üç arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
Bursa’da bıçaklı kavga: Sahilde oturan 3 arkadaş birbirine girdi!
  • ABONE OL

Olay, Halitpaşa Mahallesi Şeref Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kıyısında birlikte oturan ve alkollü oldukları öğrenilen üç arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, bıçak kullanılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Yunus polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 2 kişi ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan Yunus polis ekipleri, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçağı tespit ederek delil olarak muhafaza altına aldı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ AYDINLATMA VE GÜVENLİK KAMERASI İSTİYO

Bölgede yaşanan olaylar mahalle sakinlerini de tedirgin ediyor. Sahil kesimindeki bazı noktalarda aydınlatmaların yetersiz olduğunu ve güvenlik kameralarının bulunmamasının güvenlik endişelerini artırdığını belirten vatandaşlar, yaşanan olaylardan artık rahatsız olduklarını dile getirdi.
Mahalle sakinleri, sahil boyunca yeterli aydınlatma sistemlerinin kurulmasını, güvenlik kameralarının yerleştirilerek bölgenin 24 saat izlenmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için belediyenin bölgedeki güvenlik sorununa kalıcı çözüm getirmesini bekliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURSA #MUDANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da bıçaklı kavga: Sahilde oturan 3 arkadaş birbirine girdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA