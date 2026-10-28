Bursa'da bir garip olay! "Acemi değiliz" dedi... 2 dakika sonra kaza yaptı

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Yasemin Koç, ayna ve gaz kolundaki ayarların bozuk olması nedeniyle motosikletini kontrol etmekte zorlandı. Trafik ışıklarında beklediği sırada durumu fark eden başka bir motosiklet sürücüsü, Koç'a yardım etmek istedi. Ancak Koç, yardım teklifini reddederek yoluna devam etti. Yaklaşık 2 dakika sonra ise kaza meydana geldi.