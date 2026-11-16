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Giriş Tarihi: 16.11.2026 16:18 Son Güncelleme: 16.11.2026 16:36

Bursa'da bir garip olay! Dükkanını kapattı: 500 kişilik lokma dağıttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kebapçılık yapan Yasin Yıldırım (27) 4 yıl işlettiği dükkanının bitişiğindeki kıraathane sahibiyle park yeri nedeniyle sık sık tartışma yaşayınca, seyyar olarak hizmet vermeye başladı. Komşusuyla yaşadığı sorunlardan kurtulan Yıldırım’ın ilk işi hayır için lokma döktürmek oldu.

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Bursa’da bir garip olay! Dükkanını kapattı: 500 kişilik lokma dağıttı
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Bursa'nın Sinanbey Mahallesi'nde 4 yıl boyunca kebapçılık yapan Yasin Yıldırım, komşu işletmecisi olan kıraathane sahibiyle iddiaya göre park yeri ve farklı nedenlerden dolayı sık sık tartışma yaşadı.

HAYIR İÇİN İLK İŞ LOKMA DÖKTÜRMEK OLDU

Zaman içerisinde komşu esnaf arasında gerginlik artınca, dükkanını kapatan Yıldırım, seyyar olarak kebapçılığa devam etti. Dükkan komşusuyla yaşadığı sorunlardan kurtulan Yıldırım'ın ilk işi ise hayır için lokma döktürmek oldu. Yıldırım, ilçe merkezindeki İshakpaşa Camii önünde 500 kişilik lokma dağıttırdı.

'TATLI BİR ANI KALSIN İSTEDİK'

Komşusuyla yaşadığı gerginlik tehlikeli boyuta ulaşmadan dükkandan çıktığını söyleyen Yasin Yıldırım, "Sıkıntılarımız vardı komşumuzla. Biz de o sıkıntılardan kurtulduk. Bir dua ettim, inşallah kurtuluruz diye. Sonra hayır lokması dağıtma kararı aldım. Hem hayır olsun hem de insanlar lokmayı, sokak lezzetlerini seviyor. Kendim de zaten senelerdir kebapçılık işiyle uğraşıyorum. Komşumla problem yaşadım, evet doğru. Ama dedik böyle bir anı, tatlı bir anı kalsın bize" diye konuştu.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa'da bir garip olay! Dükkanını kapattı: 500 kişilik lokma dağıttı
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