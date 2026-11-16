Bursa’da bir garip olay! Dükkanını kapattı: 500 kişilik lokma dağıttı

'TATLI BİR ANI KALSIN İSTEDİK'

Komşusuyla yaşadığı gerginlik tehlikeli boyuta ulaşmadan dükkandan çıktığını söyleyen Yasin Yıldırım, "Sıkıntılarımız vardı komşumuzla. Biz de o sıkıntılardan kurtulduk. Bir dua ettim, inşallah kurtuluruz diye. Sonra hayır lokması dağıtma kararı aldım. Hem hayır olsun hem de insanlar lokmayı, sokak lezzetlerini seviyor. Kendim de zaten senelerdir kebapçılık işiyle uğraşıyorum. Komşumla problem yaşadım, evet doğru. Ama dedik böyle bir anı, tatlı bir anı kalsın bize" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör