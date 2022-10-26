Bursa’da bombalı terör saldırısının faili adliyeye sevk edildi





FLAŞ GELİŞME: ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Gündoğdu'nun örgütün Suriye'deki kampında uzun yıllar kaldığı, silah kullanma ve sabotaj eğitimleri aldığı belirtildi. Gündoğdu'nun terör örgütü üyesi olduğu için 1997 yılında gözaltına alındığı ve daha sonra tutuklandığı da bildirildi. 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Gündoğdu'nun, 2014 yılına kadar terör örgütü üyesi olma ve izinsiz gösteriye katılma suçlarından 2 kez daha gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Gündoğdu'nun 31 Ağustos 2017'de İzmir Buca'da Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan servis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı eylemlerinin faillerinden olduğu da kaydedildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Gündoğdu, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.