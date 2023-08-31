Bursa’da derede bulunan cansız bedenin kimliği tespit edildi

Bursa Mustafakemalpaşa Kirmasti Deresi'nde bir erkek cesedi bulundu. Olay, bugün saat 13.30'da Şeyh Müftü Mahallesi regülatör işletme sahası dere boyunda yaşandı. Saha çalışanları, öğle saatlerinde dere boyundaki regülatör kapaklarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk incelemenin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Botla dereye açılan dalgıç polisler, 500 metre uzaklıktaki cesede ulaşarak kıyıya çıkardı. Kimlik tespitinde cansız bedenin Mustafakemalpaşa doğumlu Erol C.'ye (54) ait olduğu saptandı. Ceylan'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.