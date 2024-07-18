Bursa’da dünürler birbirine girdi: Damat komada!

Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi üzerinde Şahin Ö, eşi ile boşanma tartışması yaşadı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Gelinin ailesi kızlarını yanlarına alıp eşi Şahin Ö'den boşanmasını istedi. Şahin Ö, "Eşimden boşanmam" diyerek karşı çıkınca kavga çıktı. Şahin Ö, eşinin akrabaları tarafından feci şekilde dövüldü. Ağır yaralanan ve komalık olan damat, hastanede tedavi altına alındı.

Oğullarının öldüresiye dövüldüğünü duyan damat tarafı da dünürlerinin evini bastı. Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.'yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan T. ve kuzeni Hasan T., ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis intikal etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.