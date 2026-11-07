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Giriş Tarihi: 07.11.2026 05:55

Bursa'da eğlence mekanına silahlı saldırı: Polis ekiplerinin çalışması sürüyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İHA İHA
Bursa’da eğlence mekanına silahlı saldırı: Polis ekiplerinin çalışması sürüyor
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Olay, saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahıs, bir eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de mekanda incelemelerde bulundu.


Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

#BURSA #NİLÜFER
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Bursa'da eğlence mekanına silahlı saldırı: Polis ekiplerinin çalışması sürüyor
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