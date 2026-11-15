Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü! 4 eve daha sıçradı
Giriş Tarihi: 15.11.2026 21:05

Bursa'da evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü! 4 eve daha sıçradı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 4 eve daha sıçradı. Toplam 5 evin alevlere teslim olduğu yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına için yoğun çaba harcıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA
Bursa’da evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü! 4 eve daha sıçradı
  • ABONE OL

Bursa'daki yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Turgutalp Mahallesi'nde bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen çıkan yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan 4 eve daha sıçradı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine İnegöl başta olmak üzere Bursa'nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına için yoğun çaba harcıyor.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bu arada yangında dumandan etkilenen 10 kişi için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale başlattı.

Bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA #İNEGÖL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü! 4 eve daha sıçradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA