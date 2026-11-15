Bursa’da evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü! 4 eve daha sıçradı

Bursa'daki yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Turgutalp Mahallesi'nde bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen çıkan yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan 4 eve daha sıçradı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine İnegöl başta olmak üzere Bursa'nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına için yoğun çaba harcıyor.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bu arada yangında dumandan etkilenen 10 kişi için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale başlattı.

Bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör