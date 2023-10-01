Bursa’da feci kaza: Çarptığı yayayı 50 metre fırlattı ölüme terk edip kaçtı

Bursa'da saat 12.45 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Yeniköy Kavşağında meydana gelen kazada, Yeniköy kavşağı yakınlarında oturduğu belirlenen Ali İhsan İslamoğlu (54) kavşakta minibüs beklediği esnada İznik istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli lüks marka bir otomobil çarptı. 25 metre savruldu. Aşırı süratli olduğu belirlenen otomobilin çarpması ile Ali İhsan İslamoğlu savrularak kavşaktaki bir reklam tabelasına çarptıktan sonra zeytinlik alana düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali İhsan İslamoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil olay yerinden kaçtı. Talihsiz adama kavşakta çarptığı ileri sürülen lüks marka otomobil ise olay yerinden dönüş yaparak İznik istikametine doğru kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevkedildi. Ali İhsan İslamoğlu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan otomobil heryerde aranıyor.

Bekar olduğu belirlenen 54 yaşındaki Ali İhsan İslamoğlu'na çarparak ölümüne neden olan otomobilin bulunması için jandarma ekipleri tüm bölgede geniş çaplı arama başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.