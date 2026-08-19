Bursa’da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç dehşet saçtı: Yaralılar var!

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 16 CCB 249 plakalı otomobilde bulunan Tahsin A., Fatma B., Esila A., Cafer A., Eylül A. ve Mahir Poyraz A. ile beraber 38 AGC 621 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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