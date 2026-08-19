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Giriş Tarihi: 19.08.2026 08:47

Bursa’da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç dehşet saçtı: Yaralılar var!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, orta refüjü aşarak karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Korkunç olayda çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç dehşet saçtı: Yaralılar var!
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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Ramazan K. idaresindeki 38 AGC 621 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

KONTROLDEN ÇIKARAK ARAÇLARA ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Tahsin A. yönetimindeki 16 CCB 249 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 16 CCB 249 plakalı otomobilde bulunan Tahsin A., Fatma B., Esila A., Cafer A., Eylül A. ve Mahir Poyraz A. ile beraber 38 AGC 621 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ #KAZA

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Bursa’da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç dehşet saçtı: Yaralılar var!
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