Bursa’da feci kaza! Hafif ticari araç TIR’a çarptı: Üniversiteli Sude öldü 3 kişi yaralandı

FECİ KAZADA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Murathan M.A.'nın yanı sıra araçta bulunan Ergün Y. (24), Eylül S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sudenaz Yiğit, burada hayatını kaybetti.