Bursa’da feci kaza! Hafif ticari araç TIR’a çarptı: Üniversiteli Sude öldü 3 kişi yaralandı

Bursa'da, saat 01.00 sıralarında Karacabey ilçesi İzmir Yolu Kırsal Seyran Mahallesi Kavşağı'nda feci kaza meydana geldi. Murathan M.A.'nın (25) kullandığı 07 AGV 373 plakalı hafif ticari araç, köprülü kavşaktan yola çıkan Zafer A.'nın kullandığı 45 BAB 682 plakalı TIR'a çarptı.
FECİ KAZADA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Murathan M.A.'nın yanı sıra araçta bulunan Ergün Y. (24), Eylül S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sudenaz Yiğit, burada hayatını kaybetti.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Zafer A. gözaltına alınırken, Ankara Altındağlı olan Sudenaz Yiğit'in Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu'nda Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.