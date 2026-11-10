Bursa’da feci kaza: Kontrolden çıkan minibüs ağaca çarparak durabildi

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS AĞACA ÇARPTI!

Savrulan minibüs, önce fabrika duvarına, ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Baran Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Araçta bulunan yaralılar, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.