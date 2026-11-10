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Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:59

Bursa'da feci kaza: Kontrolden çıkan minibüs ağaca çarparak durabildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan minibüs, fabrika duvarına ve ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bursa’da feci kaza: Kontrolden çıkan minibüs ağaca çarparak durabildi
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Bursa'da saat 09.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde feci kaza meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Baran Y. (23) yönetimindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS AĞACA ÇARPTI!

Savrulan minibüs, önce fabrika duvarına, ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Baran Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Araçta bulunan yaralılar, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa'da feci kaza: Kontrolden çıkan minibüs ağaca çarparak durabildi
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