Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci kaza! Otomobil iki tırın arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 11.12.2023 23:49 Son Güncelleme: 12.12.2023 00:18

Bursa'da feci kaza! Otomobil iki tırın arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa Adapazarı yolunda otomobilin  iki tırın arasında sıkıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Remzi YILMAZ
Bursa’da feci kaza! Otomobil iki tırın arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, İznik-Adapazarı yolunda meydana geldi. 54 yaşındaki Alaattin Gür'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak tırla çarpıştı. Çarpışma sonucu tırın yolda sürüklediği otomobil, seyir halindeki başka bir tıra daha çarptı. İki tır arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Alaattin Gür'ün araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkışan diğer yaralı sürücü ise otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
Başkan Erdoğan'dan su çağrısı! Tedbirlerle israfın önüne geçelim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi
İsrail kaybetti
Şimdi halk adalara akın edecek vatandaş denize giremeyecek
ABD'li Senatör Sanders'dan Biden yönetimine tepki: Sorumsuzluk olur
Akşener’in ‘Mandacıları’ neden kaybediyor?
Kanseri yendi ama ihaneti yenemedi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da feci kaza! Otomobil iki tırın arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA