Bursa’da feci kaza! Otomobil iki tırın arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, İznik-Adapazarı yolunda meydana geldi. 54 yaşındaki Alaattin Gür'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak tırla çarpıştı. Çarpışma sonucu tırın yolda sürüklediği otomobil, seyir halindeki başka bir tıra daha çarptı. İki tır arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Alaattin Gür'ün araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkışan diğer yaralı sürücü ise otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.