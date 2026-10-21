Bursa’da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

KAZA YERİNE GELEN ANNE FERYAT ETTİ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Muhammet Beşir A.'nın annesi, "Oğlum nerede, bir şey söyleyin" diyerek ağladı. Muhammed Beşir A.'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Narmin O.'nun polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör