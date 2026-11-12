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Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:00

Bursa’da feci kaza! Yaşlı kadın beton mikserinin altında kaldı: Sağ bacağı koptu!

Bursa’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yolun karşısına geçtiği sırada beton mikserinin altında kalan fatma a. (80), ağır yaralandı. Sağ bacağı kopan talihsiz kadın, hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı. İşte detaylar…

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Bursa’da feci kaza! Yaşlı kadın beton mikserinin altında kaldı: Sağ bacağı koptu!
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Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Fatma A. yaya geçidinden yolun karşısına geçerken beton mikseri çarptı. Sağ bacağı beton mikserinin tekerinin altında kalan kadını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Fatma A., vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

TALİHSİZ KADININ SAĞ BACAĞI KOPTU

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağının kazada koptuğu belirlenen Fatma A., ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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Bursa’da feci kaza! Yaşlı kadın beton mikserinin altında kaldı: Sağ bacağı koptu!
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