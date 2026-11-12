Bursa’da feci kaza! Yaşlı kadın beton mikserinin altında kaldı: Sağ bacağı koptu!

TALİHSİZ KADININ SAĞ BACAĞI KOPTU

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağının kazada koptuğu belirlenen Fatma A., ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.