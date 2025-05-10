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Giriş Tarihi: 10.5.2025 21:27

Bursa’da feci olay: 3 ay önce taşındığı evde can verdi!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, 63 yaşındaki Aysel Açar’ın cansız bedeni balkonda bulundu. Öte yandan talihsiz kadının eve 3 ay önce taşındığı öğrenildi.

İHA
Bursa’da feci olay: 3 ay önce taşındığı evde can verdi!

Yangın, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Hızla büyüyen alevleri söndürmeyen mahalle sakinleri 112 ekiplerini arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken 63 yaşındaki Aysel Açar'ın cansız bedenine balkonda ulaştı. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.



3 AY ÖNCE TAŞINMIŞ

Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada Açar'ın 3 ay önce taşındığı ve kirada oturduğu öğrenildi. Acı haberi alan kızı ise gözyaşları içinde apartmana koştu. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan kız, olay yerinden uzaklaştırıldı. Açar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Bursa’da feci olay: 3 ay önce taşındığı evde can verdi!
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