Bursa’da feci olay: 3 ay önce taşındığı evde can verdi!





3 AY ÖNCE TAŞINMIŞ



Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada Açar'ın 3 ay önce taşındığı ve kirada oturduğu öğrenildi. Acı haberi alan kızı ise gözyaşları içinde apartmana koştu. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan kız, olay yerinden uzaklaştırıldı. Açar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.