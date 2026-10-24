Bursa'da fırındaki küflü ürün skandalına ceza yağdı! "Almasaydın" dediler 52 bin lira ceza kesildi

"BEBEĞİME BİR ŞEY OLSAYDI HESABINI KİM VERECEKTİ?"

Satın aldığı ürünleri iade etmek isteyen B.K., yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda almak istediğini ancak görüntü çekmesinin engellendiğini öne sürdü. İşletmede daha önce de bayat veya küflü ürünlerle ilgili benzer sorunlar yaşadığını belirten B.K., reyondaki ürünlerin ne zamandır satışta olduğunu sorduğunu anlattı.

B.K., işletme çalışanlarının ürünlerin günlük çıkarıldığını söylediğini, kendisine ise "Almasaydın o zaman" şeklinde karşılık verildiğini ileri sürdü.

İhbar üzerine resmî denetim yapıldı. B.K.'nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarın ardından Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, 22 Ekim 2026 tarihinde söz konusu işletmede resmî kontrol gerçekleştirdi.