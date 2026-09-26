Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da hareketli dakikalar! Pompalı tüfeği örtüyle kamufle etti: Polisi çağırıp ekiplere direndi!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:33

Bursa’da hareketli dakikalar! Pompalı tüfeği örtüyle kamufle etti: Polisi çağırıp ekiplere direndi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Annesiyle tartışan E.A. (18), iddiaya göre, evden aldığı pompalı tüfekle dışarı çıktı. Korkuya kapılan anne ve teyzesi polisi arayarak yardım istedi. Ancak olay yerine gelen ekipler E.A.'yı işlem yapmak üzere götürmek isteyince bu kez anne ve teyze polise direndi. Ekiplerin şahsı götürebilmek için dakikalarca uğraştığı anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Bursa’da hareketli dakikalar! Pompalı tüfeği örtüyle kamufle etti: Polisi çağırıp ekiplere direndi!
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Olay, Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. ile annesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.A., evden aldığı pompalı tüfekle dışarı çıktı. Bunun üzerine anne ve teyzesi polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TÜFEĞİ SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Bu esnada anne ise oğlu E.A.'nın elinden tüfeği alıp saklamaya çalıştı. Ekiplerin gelmesinin ardından anne, örtüye sardığı pompalı tüfeği alarak kimseye belli etmeden olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri durumu fark ederek hızlı şekilde müdahale etti.



ÇOCUĞU VERMEK İSTEMEDİLER

Polis ekipleri, E.A. hakkında işlem yapmak üzere şahsı götürmek istedi. Ancak anne ve teyze, E.A.'nın götürülmesine engel olmaya çalıştı. Ekiplere direnen kadınlar, "Ne yapıyorsunuz siz?", "Götüremezsiniz" şeklinde tepki göstererek polislere direndi.

BÖLGEDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Polis ekipleri, E.A.'yı götürmek için dakikalarca uğraşırken, yaşanan direniş nedeniyle bölgede hareketli anlar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ

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Bursa’da hareketli dakikalar! Pompalı tüfeği örtüyle kamufle etti: Polisi çağırıp ekiplere direndi!
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