Bursa’da hareketli dakikalar! Pompalı tüfeği örtüyle kamufle etti: Polisi çağırıp ekiplere direndi!

Olay, Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. ile annesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.A., evden aldığı pompalı tüfekle dışarı çıktı. Bunun üzerine anne ve teyzesi polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.