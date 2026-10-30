Bursa’da husumetli kavgası kanlı bitti: 2 gözaltı

Bursa'da aralarında eskiye dayanan husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. H.Ç ve C.Ç ile Kadir Akça arasında çıkan kavgaya Akça'nın oğlu da dahil oldu. Kavgada silahla vurulan Kadir Akça kaldırıldığı hastanede öldü. Oğlu ise yaralandı.
Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde gece saatlerinde çıkan kavgada kan aktı. H.Ç ve C.Ç, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Kadir Akça ve oğluyla sözlü tartışma yaşadı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 2 zanlı kısa sürede yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.