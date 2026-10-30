Bursa’da husumetli kavgası kanlı bitti: 2 gözaltı

Bursa'da aralarında eskiye dayanan husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. H.Ç ve C.Ç ile Kadir Akça arasında çıkan kavgaya Akça'nın oğlu da dahil oldu. Kavgada silahla vurulan Kadir Akça kaldırıldığı hastanede öldü. Oğlu ise yaralandı.