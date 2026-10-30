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Giriş Tarihi: 30.10.2026 11:08 Son Güncelleme: 30.10.2026 11:23

Bursa'da husumetli kavgası kanlı bitti: 2 gözaltı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Husumetli olduğu Kadir Akça’yı 8 yerinden vurarak ağır yaralayan şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince kısa sürede silahla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Akça,ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
Bursa’da husumetli kavgası kanlı bitti: 2 gözaltı
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Bursa'da aralarında eskiye dayanan husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. H.Ç ve C.Ç ile Kadir Akça arasında çıkan kavgaya Akça'nın oğlu da dahil oldu. Kavgada silahla vurulan Kadir Akça kaldırıldığı hastanede öldü. Oğlu ise yaralandı.

Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde gece saatlerinde çıkan kavgada kan aktı. H.Ç ve C.Ç, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Kadir Akça ve oğluyla sözlü tartışma yaşadı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

O sırada Kadir Akça'ya silahla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Akça'nın oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 2 zanlı kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da husumetli kavgası kanlı bitti: 2 gözaltı
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