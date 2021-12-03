Bursa’da iğrenç olay! Tacizci enişte tutuklandı

İğrenç olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi olan ve babası cezaevinde olduğu öğrenilen S.K, okulun rehberlik öğretmenine giderek, eniştesi Rıza Özdemir'in kendisini taciz ettiğini anlattı. Bunun üzerine rehber öğretmen, durumu polise bildirdi. Başlatılan soruşturmada S.K'nın psikologlar eşliğinde ifadesi alındı.

ARABADA VE HASTANEDE TACİZ ETTİ

Genç kız polise verdiği ifadede, "Eniştemle evde otururken bana 'Hadi sigara almaya gidelim' dedi. Evden çıktık. Kullandığı otomobilde ön koltuğuna oturdum. Bir süre sonra bana şoförlük öğretmek istediğini söyleyip, bacaklarımı okşamaya başladı ve daha ileriye gitmeye çalıştı. Tepki gösterip kendimi geri çekince bana 'Benden iğreniyorsun değil mi, istediğin kişiye anlatabilirsin ama sana kimse inanmaz' dedi ve beni eve bıraktı. Diğer taciz olayını ise hastaneye gittiğimizde yaptı. Bana para uzatıp "Hadi bununla kendine sigara al. Ama bunun bir karşılığı olacak diyerek beni tepeden tırnağa bakışlarıyla süzdü" dedi.

"O BENİM ÇOCUĞUM GİBİ ONU ANNESİ DOLDURUYOR"

Genç kızın ifadesinin ardından polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Rıza Özdemir verdiği ifadede, "Yalan söylüyor. Annesinin dolduruşuna geliyor. S.K'yı çocuğum gibi seviyorum. Kendi çocuklarımdan ayırmıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda mahkemeye çıkarılan Özdemir, çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı taciz suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.