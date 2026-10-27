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Giriş Tarihi: 27.10.2026 04:47

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Yaşanan olayda 1 kişi bacağından yaralandı.

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İHA
Bursa’da iki grup arasında silahlı kavga
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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Kader Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Taraflardan biri, yanında getirdiği silahla Kutsay D.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Kutsay D.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#BURSA
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Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga
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