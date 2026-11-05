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Giriş Tarihi: 05.11.2026 20:29

Bursa'da iş kazası: Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında yük asansörü boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İHA İHA
Bursa’da iş kazası: Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı!
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Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan işçi Yaşar T. (50), 3. kattan yük asansörünü çağırdı.

Asansörün geldiğini düşünerek kapıdan adım atan işçi, asansörün katta olmaması nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yoğun çalışma sonucunda yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#BURSA #İNEGÖL #112 ACİL SAĞLIK
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Bursa'da iş kazası: Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı!
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