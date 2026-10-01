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Giriş Tarihi: 1.10.2026 22:54

Bursa'da kafeteryada facia: Isıtıcı bir anda alev aldı! 1'i ağır 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kafeteryada ısıtıcının bir anda harlayarak alev alması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde 2. derece yanıklar oluşan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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İHA
Bursa’da kafeteryada facia: Isıtıcı bir anda alev aldı! 1’i ağır 3 yaralı
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Olay, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak'taki bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşterilerin oturduğu masaların bulunduğu alandaki ısıtıcı bir anda harladı.

Isıtıcının alev alması sonucu masalarda oturan Sezer C. (38), Figen Y. (42) ve Canan U. (37) yaralandı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde 2. derece yanıklar oluşan 3 kişi, olayın ardından özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Sezer C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan Sezer C. daha sonra Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınırken, diğer 2 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kafeteryada meydana gelen ufak çaplı yangın, iş yeri çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#BURSA #İNEGÖL #İNEGÖL DEVLET HASTANESİ
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Bursa'da kafeteryada facia: Isıtıcı bir anda alev aldı! 1'i ağır 3 yaralı
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