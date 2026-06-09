Bursa’da kahreden kaza! 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YOLCU AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI



Acı haberi alan Fidan'ın ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde gözyaşlarına boğulan yakınlarını sağlık ve güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Orhan (15) ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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