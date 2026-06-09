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Giriş Tarihi: 9.06.2026 12:21

Bursa’da kahreden kaza! 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesin meydana gelen motosiklet kazası yürekleri dağladı. 16 yaşındaki sürücü Kaan Fidan belirlenemeyen bir neden kazaya karıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede genç çocuk hayatını kaybederken yolcu olarak yanında bulunan Ömer Faruk Orhan ağır yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da kahreden kaza! 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde meydana geldi. 16 BGT 234 plakalı motosikletin sürücüsü Kaan Fidan (16), henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

GENÇ ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaan Fidan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YOLCU AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Acı haberi alan Fidan'ın ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde gözyaşlarına boğulan yakınlarını sağlık ve güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Orhan (15) ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM

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Bursa’da kahreden kaza! 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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