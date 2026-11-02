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Giriş Tarihi: 2.11.2026 11:47

Bursa’da kamyon evlere daldı, evlerden biri yıkıldı! Enkazda 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Bursa’da kontrolden çıkan bir kamyon 2 eve çarparak yan yattı. Evlerden biri enkaza dönüştü. Sürücü 45 yaşındaki Ender Zor yaralanırken, yıkılan evin enkazında arama çalışmaları başlatıldı. İki kardeşin yaşadığı evden Barış Bozan yaralı kurtarılırken, 29 yaşındaki Ercan Bozan’ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da kamyon evlere daldı, evlerden biri yıkıldı! Enkazda 1 kişinin cansız bedeni bulundu
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Mustafakemalpaşa ilçesi merkez Lalaşahin Mahallesinde akıl almaz bir kaza yaşandı. Musa Uzel Caddesi üzerinde seyir halinde olan kum yüklü hafriyat kamyonu, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Ender Zor'un kullandığı kamyon, hızla iki müstakil eve daldı. Evlerden biri kısmen yıkılırken diğeri ise enkaza dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kamyon içinde sıkışan sürücü Ender Zor, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Diğer yandan yıkılan evin enkazında arama çalışmaları başlatıldı.

2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ

Evin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında evde yaşadığı öğrenilen Barış Bozan, yaralı olarak kurtarıldı. Devam eden çalışmalarda Barış Bozan'ın kardeşi Ercan Bozan'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık yaşanan feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aynı evde yaşayan bir başka kardeş Aycan Bozan'ın ise sabah erken saatlerde işe gittiği için faciadan kurtulduğu öğrenildi.

#BURSA
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Bursa’da kamyon evlere daldı, evlerden biri yıkıldı! Enkazda 1 kişinin cansız bedeni bulundu
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