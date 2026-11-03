Bursa’da kamyon sokağa daldı: 1 ölü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı evlerin yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, enkazdan kurtarılan kişi ile araç şoförü hastaneye kaldırıldı. E.Z'nin kullandığı 16 EJS 01 plakalı inşaat şirketine ait hafriyat kamyonu, Lalaşahin Mahallesi'nde yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak biri metruk iki eve çarptı. Kaza sonucu evler yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yığma tuğla ve ahşap yapı niteliğindeki ikamette yaşayanlardan Barış Bozan'ı (29) yaralı kurtaran ekipler, Ercan Bozan'ın ise (26) cesedine ulaştı. Evde ikamet edenlerden Aycan Bozan'ın ise işyerinde olduğu öğrenildi.Aksaray'da önceki gün Ömer Eroğlu'nun (24) idaresindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Aksaray Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi ve Gültepe Köyü Camii imam hatibi Selman Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Ömer Eroğlu da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkili toprağa verilecek.Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki motosiklet kazasında ise Özgür Şahin (29) hayatı hayatını kaybetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör