Bursa’da kartla açtığı evden 450 bin liralık soygun yaptı: 35 kameradan takip edilerek kıskıvrak yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir evin kilitli olmayan kapısının kart-film yöntemiyle açılıp, 450 bin TL değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
35 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
Olay yeri, yakın çevresi ile şüphelilerin kaçış güzergahları üzerindeki 35 güvenlik kamerasının görüntüsünü izleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Bursa'da 450 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı | Video
12 DAİREYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
28 suç kaydı bulunan ve sürekli adres değiştirdiği belirlenen Ü.A. isimli kadın, 4 ayrı adresteki 12 daireye eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.