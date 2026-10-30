Bursa’da kartla açtığı evden 450 bin liralık soygun yaptı: 35 kameradan takip edilerek kıskıvrak yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir evin kilitli olmayan kapısının kart-film yöntemiyle açılıp, 450 bin TL değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.