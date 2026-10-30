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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:27 Son Güncelleme: 30.10.2026 15:00

Bursa'da kartla açtığı evden 450 bin liralık soygun yaptı: 35 kameradan takip edilerek kıskıvrak yakalandı

Bursa'da kart-film yöntemiyle kapısını açtığı evden 450 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Ü.A. isimli kadın, 35 güvenlik kamerasından görüntü izleyen polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı!

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DHA Yaşam
Bursa’da kartla açtığı evden 450 bin liralık soygun yaptı: 35 kameradan takip edilerek kıskıvrak yakalandı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir evin kilitli olmayan kapısının kart-film yöntemiyle açılıp, 450 bin TL değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

35 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Olay yeri, yakın çevresi ile şüphelilerin kaçış güzergahları üzerindeki 35 güvenlik kamerasının görüntüsünü izleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Bursa'da 450 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı | Video

12 DAİREYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

28 suç kaydı bulunan ve sürekli adres değiştirdiği belirlenen Ü.A. isimli kadın, 4 ayrı adresteki 12 daireye eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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