Bursa’da kasap dükkanını kenevir serasına çevirdiler: Şüpheli şahıs tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir süre fiziki takip gerçekleştirdi.
KASAP DÜKKANI KENEVİR SERASINA ÇEVİRDİLER
Yapılan çalışmalar sonucunda Yıldırım ilçesinde bulunan bir iş yerinin bodrum katının iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri kullanılarak Hint keneviri serasına dönüştürüldüğü belirlendi. Elde edilen uyuşturucu maddelerin ise farklı bir ikamette satışa hazır hale getirildiği tespit edildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen aramalarda, 4 parça şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 885 gram esrar, 114 saksı içerisinde Hint keneviri bitkisi, kurutulmaya bırakılmış 924 gram Hint keneviri bitkisi, yetiştirmede kullanılan iklimlendirme ve aydınlatma cihazları, sıvı gübreler ve kimyasallar ele geçirildi. Ayrıca 2 parça şeffaf poşet içerisinde 105 gram esrar maddesi bulundu. Operasyon kapsamında yakalanan A.T. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.