Bursa’da kasap dükkanını kenevir serasına çevirdiler: Şüpheli şahıs tutuklandı

KASAP DÜKKANI KENEVİR SERASINA ÇEVİRDİLER

Yapılan çalışmalar sonucunda Yıldırım ilçesinde bulunan bir iş yerinin bodrum katının iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri kullanılarak Hint keneviri serasına dönüştürüldüğü belirlendi. Elde edilen uyuşturucu maddelerin ise farklı bir ikamette satışa hazır hale getirildiği tespit edildi.