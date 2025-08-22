Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçaklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinde olan araç içinde bulunan sürücü ve kadın arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçaklandı.

Bursa'daki olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası önünde meydana geldi.

SÖZLÜ OLARAK UYARMAK İSTEDİ

Fabrika özel güvenliği Fatih Ç. (32) fabrika yakınında park halinde olan araç içinde bulunan sürücü ve kadın arasında şiddetli tartışma olduğunu gördü. Olaya kayıtsız kalmayan güvenlik görevlisi, kadınla erkeğin kavgasını sözlü olarak uyararak sonlandırmak istedi.

BIÇAKLA YARALANDI

Araçtaki henüz kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki bıçakla güvenlik görevlisini sol baldırından bıçakla yaraladı. Şüpheli ve kadın araçla kaçarak kayıplara karıştılar. Yaralı güvenlik ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olaya karışan şüpheliyi arıyor.

