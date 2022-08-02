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Giriş Tarihi: 2.8.2022 23:29 Son Güncelleme: 2.8.2022 23:34

Bursa’da kiracı ev sahibini silahla rehin aldı

Bursa'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışmada silahlar konuştu. Olay yerine gelen polislere de ateş eden şahıs ölü olarak ele geçirildi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kiracı ev sahibini silahla rehin aldı

Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesinde ev sahibi evini boşaltmasını istediği kiracısıyla tartıştı. Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle rehin aldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve girip rehineyi kurtarmak isteyen polislerden biri, öfkeli kiracının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı.

Çevik Kuvvet ekiplerinin girdiği dairede ev sahibi sağ kurtarılırken, kiracı ise pompalı tüfekle kendini vurdu. Olay yerine sağlık ekipleri ayağından yaralandığı öğrenilen polis memurunu hastaneye kaldırdı. Kendisini vuran kiracının ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa’da kiracı ev sahibini silahla rehin aldı
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