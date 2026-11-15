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Giriş Tarihi: 15.11.2026 03:51

Bursa'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 2 yaralı

Bursa'da yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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İHA İHA
Bursa’da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 2 yaralı
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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 16 LHZ 96 plakalı otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yol kenarına bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü S.G. ile yolcu konumunda bulunan G.S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

#OSMANGAZİ #BURSA
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Bursa'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 2 yaralı
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