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Giriş Tarihi: 8.9.2024 13:34

Bursa'da korku dolu anlar: Alevler 1 saatte söndürüldü

Bursa'da hurdalıkta yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı...

DHA
Bursa’da korku dolu anlar: Alevler 1 saatte söndürüldü

Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'ndeki geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu hurdalıkta saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerinin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan, 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı...

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Bursa'da korku dolu anlar: Alevler 1 saatte söndürüldü
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