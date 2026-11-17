



HASTANEDEN ACI HABER GELDİ



Yaralılar, ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceylin U. kurtarılamadı. Kazada yaralanan 15 yaşındaki Ceren U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer iki yaralının tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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