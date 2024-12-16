Bursa’da korkutan kaza: 2 ticari araç birbirine girdi! İşte o anlar

Görüntülerde sokak arasında hızla ilerleyen otomobile, yan sokaktan çıkan hafif ticari aracın çarptığı ve otomobilin sürüklenip, evin duvarına çarptıktan sonra, hafif ticari aracın üstünde asılı halde kaldığı görüldü. Hafif ticari araçtaki 2 kişinin araçtan indikleri anlar ile otomobildeki kişilerin, çevredekiler tarafından kurtarılma anları da görüntülere yansıdı.