Bursa’da korkutan pire alarmı! Ekipler harekete geçti: 3 katlı apartmandan dehşet çıktı!





DEHŞETİN ARDINDAN MAHALLEYİ PİRELER BASTI



Apartmandaki hayvanların bulunduğu ortamdan yayıldığı öne sürülen pireler ise mahalle sakinlerinin en büyük şikayeti haline geldi. Pirelerin sokak geneline yayıldığını ve evlere kadar girdiğini belirten Bulut, kendi imkanlarıyla ilaçlama yapmalarına rağmen sorunun tamamen çözülemediğini dile getirerek, "Tüm sokak pire, böcek doldu. İlaçlıyoruz, lavanta suyu püskürtüyoruz, yapmadığımız şey kalmadı ama bir çare bulamadık. Şimdi biraz hafifledi, içerideki hayvanları atınca ama yine devam ediyor. Her yerimiz pire dolu, sokağa çıkamıyoruz" ifadelerinde bulunan Bulut, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.