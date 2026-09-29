Bursa’da kötü koku ihbarına gittiler: Evden tam 2 kamyon çöp çıktı

ÇÖP EVDE BÜYÜK TEMİZLİK YAPILDI

Temizlik çalışmasıyla birlikte evde biriken atıklar tamamen kaldırılırken, çevre ve halk sağlığını tehdit eden olumsuzlukların da giderildiği belirtildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından mahallede uzun süredir şikayet konusu olan kötü koku sorunu da ortadan kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör