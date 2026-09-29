Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kötü koku ihbarına gittiler: Evden tam 2 kamyon çöp çıktı
Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:49

Bursa’da kötü koku ihbarına gittiler: Evden tam 2 kamyon çöp çıktı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, adreste yaptıkları incelemenin ardından temizlik çalışması başlattı. Girilen evden tam 2 kamyon dolusu çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Bursa’da kötü koku ihbarına gittiler: Evden tam 2 kamyon çöp çıktı
  • ABONE OL

Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiği ve çöp nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Mahalle sakinlerinin de şikayetçi olduğu adreste yapılan incelemenin ardından gerekli işlemler tamamlanarak temizlik çalışmasına geçildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla evden yaklaşık 2 kamyon çöp ve atık malzeme tahliye edildi.

ÇÖP EVDE BÜYÜK TEMİZLİK YAPILDI

Temizlik çalışmasıyla birlikte evde biriken atıklar tamamen kaldırılırken, çevre ve halk sağlığını tehdit eden olumsuzlukların da giderildiği belirtildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından mahallede uzun süredir şikayet konusu olan kötü koku sorunu da ortadan kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da kötü koku ihbarına gittiler: Evden tam 2 kamyon çöp çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA