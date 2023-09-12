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Giriş Tarihi: 12.9.2023

Bursa’da kurtuluş coşkusu

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle birlikte coşkuyla kutlandı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da kurtuluş coşkusu
Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşun 101'inci yıldönümü çerçevesinde, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokolün katılımıyla, Tophane'den başlayan ve Atatürk heykeline kadar uzanan uzun bir kortej gerçekleştirildi.

EN ANLAMLI GÜN
Atatürk heykelinin önünde son bulan kortej sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Bugün tarihimizin en anlamlı günlerinden birini kutlamak için buradayız. Bursa'nın kurtuluşunun 101'inci yılında coşku ve mutluluk yaşıyoruz" dedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Kutlamalar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibinin gösterileri, halk oyunları gösterileri, mehteran takımının gösteriler ve kılıç kalkan ekibinin gösterileriyle son buldu. Kentte düzenlenen kurtuluş etkinliklerine vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.



YAKARAK, YIKARAK GİTTİLER
Tarihçi Samet Tatlıcı "İtilaf güçleri Anadolu'yu 3 taraftan işgal etmeye başlamıştı. 15 Mayıs 1919'da İzmir'den başlayan Batı Anadolu işgali ise Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine kadar ulaştı. Tarihler 8 Temmuz 1920'yi gösterdiğinde Bursa işgal edildi ve 2 yıl 2 ay 2 gün işgal altında kaldı. 10 Temmuzda Ankara'da meclis kürsüsüne kara bir örtü örtüldü. Meclis artık yastaydı. Türk askeri, 11 Eylül 1922'de, yani 101 yıl önce Bursa'ya şanlı bir giriş yaparak Yunan istilasına son verdi. Tarihi belediye binasını ateşe veren Yunanlılar kaçarken, Tophane'de bulunan ve mühimmat deposu olarak kullandıkları kiliseyi de havaya uçurdular" dedi.

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Bursa’da kurtuluş coşkusu
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