Bursa’da lodos paniği: Çatı koptu, itfaiye zor anlar yaşadı!

Bunun üzerine itfaiye ekipleri, tüm zorluklara rağmen müdahale için alternatif bir yöntem kullandı. Halat ve seyyar merdiven yardımıyla çatıya ulaşan ekipler, koparak düşme tehlikesi oluşturan çatı parçalarını kontrollü şekilde binanın içerisinden aşağıya indirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale sırasında yaşadığı güçlük, mahalledeki dar sokakların ve gelişigüzel park edilen araçların acil durumlarda oluşturabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi.