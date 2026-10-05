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Giriş Tarihi: 5.10.2026 08:57 Son Güncelleme: 5.10.2026 09:08

Bursa'da mobilya fabrikasında korkutan yangın!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı. Olay yerine 20 itfaiye aracının yanısıra, 10 su tankeri ve bir kepçe sevk edildi. AFAD'a bağlı KBRN ekibi de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi.

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İHA Yaşam
Bursa’da mobilya fabrikasında korkutan yangın!
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Bursa İzmir karayolu Başköy Mevkisi'nde mobilya üretimi yapılan bir fabrikada saat 6.05'te yangın çıktı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Buski, Park Bahçeler, Tarım Aş ve Nilüfer Belediyesi'ne ait 10 su tankeri ve 1 kepçe sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alevler ve söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. AFAD KBRN ekibinin de tedbir amaçlı olay yerinde bulunduğu ve söndürme çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.

Bursa'da mobilya fabrikasında korkutan yangın! | Video

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer yangındaki soğutma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, siyah dumanlar da İzmir yolunun bir çok noktasından görüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #NİLÜFER

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Bursa'da mobilya fabrikasında korkutan yangın!
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