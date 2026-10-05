Bursa’da mobilya fabrikasında korkutan yangın!

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Alevler itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alevler ve söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. AFAD KBRN ekibinin de tedbir amaçlı olay yerinde bulunduğu ve söndürme çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yetkililer yangındaki soğutma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, siyah dumanlar da İzmir yolunun bir çok noktasından görüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.