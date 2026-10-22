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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:37

Bursa’da önce otomobille kovaladı, kaza yaptırdı... Kaldırım taşıyla peşine düştü! Sürücülere ceza kesildi

Bursa’da trafikte tartıştığı genç sürücüyü otomobiliyle kovalayan şahıs, paniğe kapılan gencin 3 araca çarpmasına neden oldu. Kazanın ardından öfkesi dinmeyen sürücü, bu kez eline aldığı kaldırım taşıyla genci kovaladı. Sokak ortasındaki kovalamaca ve kavga anları kameraya saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ehliyetine el konulan iki sürücü de psikotekniğe sevk edilirken, yaklaşık 400 bin lira ceza uygulandı.

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İHA Yaşam
Bursa’da önce otomobille kovaladı, kaza yaptırdı... Kaldırım taşıyla peşine düştü! Sürücülere ceza kesildi
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Bursa'da dün gece saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri, otomobiliyle diğer sürücüyü kovalamaya başladı.

KOVALAMACA KAZAYLA SONUÇLANDI

Kendisini kovalayan sürücüden kaçmaya çalışan genç, ara sokaklara girdi. Panikleyen genç sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek iki araca çarptı. Kazada toplam 3 araçta hasar meydana geldi.

KALDIRIM TAŞIYLA PEŞİNDEN KOŞTU

Kazanın ardından araçtan inen sürücü, eline aldığı kaldırım taşıyla genç sürücünün peşinden koştu. Sokak ortasında yaşanan kovalamaca anları kameraya yansıdı. Genç sürücü, olay sırasında darp edildiğini öne sürerken, diğer sürücü ise darp iddiasını reddetti.

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İKİ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Olayın ardından trafik polisi ekipleri tarafından iki sürücünün de ehliyetine el konuldu. Sürücülere yaklaşık 400 bin lira ceza uygulanırken, her iki sürücü de psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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