Bursa’da önce otomobille kovaladı, kaza yaptırdı... Kaldırım taşıyla peşine düştü! Sürücülere ceza kesildi

Bursa'da dün gece saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri, otomobiliyle diğer sürücüyü kovalamaya başladı.