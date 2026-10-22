Bursa’da önce otomobille kovaladı, kaza yaptırdı... Kaldırım taşıyla peşine düştü! Sürücülere ceza kesildi

Bursa'da dün gece saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri, otomobiliyle diğer sürücüyü kovalamaya başladı.
KOVALAMACA KAZAYLA SONUÇLANDI
Kendisini kovalayan sürücüden kaçmaya çalışan genç, ara sokaklara girdi. Panikleyen genç sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek iki araca çarptı. Kazada toplam 3 araçta hasar meydana geldi.
İKİ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU
Olayın ardından trafik polisi ekipleri tarafından iki sürücünün de ehliyetine el konuldu. Sürücülere yaklaşık 400 bin lira ceza uygulanırken, her iki sürücü de psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.