Bursa'da orman yangını! Alevler Balıkesir'e sıçradı: Karadan müdahale sürüyor...
Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçrayan orman yangınına 161 araç ve 430 personel ile ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
Son dakika haberi... Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçrayan orman yangınına 161 araç ve 430 personel ile ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
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Bursa'da orman yangını! Alevler Balıkesir'e sıçradı: Karadan müdahale sürüyor...