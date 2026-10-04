Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Giriş Tarihi: 4.10.2026 15:14 Son Güncelleme: 4.10.2026 15:26

Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yakınındaki evlere sıçramaması için ekipler bölgede tedbir alırken, söndürme çalışmalarına iş makinesi desteği de sağlanıyor.

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DHA Yaşam
Bursa’da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkii yönünde meydana gelen orman yangını üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3 araç ile BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait 2 su tankeriyle müdahale edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 7 arazöz de söndürme çalışmalarında görev alıyor.

2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI BÖLGEDE

Yangınla mücadeleye destek amacıyla Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden arazöz ve su ikmal araçları bölgeye yönlendirilirken, Balıkesir ve Çanakkale'den havalanan 2 yangın söndürme uçağı da çalışmalara katılıyor.

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EVLERİN BULUNDUĞU BÖLGEDE TEDBİR ARTIRILDI

Yangının yakınında bulunan evlere alevlerin sıçramaması için ekipler bölgede önlem alıyor. Yangının yerleşim alanlarına ilerleme ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları yoğunlaştırılırken, bölgedeki durum yakından takip ediliyor.

Öte yandan yangın alanında ihtiyaç duyulan iş makinesi desteği kapsamında, Orhaneli ilçesinde bulunan 1 adet dozerin acil olarak bölgeye sevk edilmesi için Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığı bildirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangınla ilgili gelişmeler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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