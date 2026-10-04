Bursa’da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkii yönünde meydana gelen orman yangını üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3 araç ile BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait 2 su tankeriyle müdahale edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 7 arazöz de söndürme çalışmalarında görev alıyor.
EVLERİN BULUNDUĞU BÖLGEDE TEDBİR ARTIRILDI
Yangının yakınında bulunan evlere alevlerin sıçramaması için ekipler bölgede önlem alıyor. Yangının yerleşim alanlarına ilerleme ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları yoğunlaştırılırken, bölgedeki durum yakından takip ediliyor.
Öte yandan yangın alanında ihtiyaç duyulan iş makinesi desteği kapsamında, Orhaneli ilçesinde bulunan 1 adet dozerin acil olarak bölgeye sevk edilmesi için Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığı bildirildi.