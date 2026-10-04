Bursa’da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

EVLERİN BULUNDUĞU BÖLGEDE TEDBİR ARTIRILDI

Yangının yakınında bulunan evlere alevlerin sıçramaması için ekipler bölgede önlem alıyor. Yangının yerleşim alanlarına ilerleme ihtimaline karşı ekiplerin çalışmaları yoğunlaştırılırken, bölgedeki durum yakından takip ediliyor.

Öte yandan yangın alanında ihtiyaç duyulan iş makinesi desteği kapsamında, Orhaneli ilçesinde bulunan 1 adet dozerin acil olarak bölgeye sevk edilmesi için Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığı bildirildi.