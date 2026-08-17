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Giriş Tarihi: 17.08.2026 23:28

Bursa’da otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Olayda 44 yaşındaki sürücü Salih Acar hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Bursa’da otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü
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Kaza, Orhaneli-Bursa karayolunda, Çareler ile Akçabük kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. Orhaneli'den Mustafakemalpaşa ilçesi yönüne giden Salih Acar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Salih Acar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#BURSA #ORHANELİ #KAZA

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Bursa’da otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü
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