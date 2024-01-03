Bursa’da otoparkta iğrenç görüntü: Kaçak kesim 1,5 ton et ele geçirildi!

Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas halde koyun eti bulunurken, bidonlar ve kovalar içerisinde de ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler ele geçirildi. İnsan sağlığına ve tüketime uygun olmayacak şekilde kesimi ve depolaması yapılan 1,5 ton et, olay yerine getirilen çöp kamyonlarında imha edildi.